التنمية المحلية: إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و2419 بناء مخالفا

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تتصدى للبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحسم وسيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى يتم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بشكل كامل، موضحًا أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتى الزراعة والرى لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.

يأتي ذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

وكشف اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، عن جهود الحملات المكبرة التى قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة فى 31 أكتوبر الماضى وحتى اليوم الخميس 30 نوفمبر الجارى بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى وحتى 30 نوفمبر الجارى فى إزالة 2419 مخالفة مبانى على مساحة حوالى 529 ألف متر مربع وإزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 953 فدان.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهى حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائى، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، مؤكدًا على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والذى تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم إلى أن تحرير 446 محضر تبوير للأراضى الزراعية، وعدد 13620 محضر للبناء المخالف ضد المخالفين، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» كشف عن جهود المبادرة فى حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، حيث بلغ إجمالى الشكاوى من التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف خلال الشهر الماضى من الفترة 31 أكتوبر الماضى وحتى 30 نوفمبر الجارى بلغ 639 شكوى منهم 346 شكوى تعديات على الأراضى الزراعية و293 شكوى خاصة بالبناء المخالف، تم الرد على 523 شكوى بنسبة 82% بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات وجارى حل باقى الشكاوى.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهى 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم فى المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.