البحر الأحمر تشن حملات للقضاء على القوارض والهيش فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر حملات مختلفة لمحاربة القوارض والهيش بمناطق مدينة سفاجا، المختلفة وذلك لرفع الكفاءة والتوعية البيئية للقضاء على الهيش والقوارض والتصدى للمشكلات البيئية، بتعليمات من المهندس محمود عبد العاطي – مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر

واكد بيان من مديرية الزراعة بالبحر الأحمر أن بالتعاون مع الإدارة الزراعية بسفاجا وبالتنسيق والتعاون بين إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالبحر الأحمر والإدارة العامة لشئون البيئة - إدارة التخطيط والمشروعات البيئية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ومديرية الشئون الصحيه وشرطة المحافظة على البيئة هيبكا وحى شمال الغردقة تم تنظيم حمله لرفع الكفاءه والتوعية البيئيه بمدينة سفاجا، وذلك للقضاء على الهيش والقوارض والتصدى للمشكلات البيئية بالحى.