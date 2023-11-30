الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بورسعيد ينظم حملة تبرع بالدم

بورسعيد - محمد عزام

نظم الإتحاد المصري لطلاب صيدلة ب جامعة بورسعيد ، حملة للتبرع بالدم في أروقة كلية الصيدلة والتربية، وسط إقبال كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، للحفاظ على حياة الآخرين، وذلك بالتعاون مع بنك الدم لضمان سلاسة وكفاءة عملية التبرع.

وأكد الاتحاد المصري لطلاب صيدلة جامعة بورسعيد، أن أحد الأهداف الرئيسية للحملة هو زيادة الوعي حول الحاجة الملحة لتبرعات الدم في حالات الطوارئ الطبية والإجراءات الروتينية للرعاية الصحية.

وأوضح، أنه من خلال تنظيم الفعاليات داخل كلية الصيدلة، سعى الاتحاد إلى التفاعل مع الطلاب الذين يستعدون ليكونوا محترفي الرعاية الصحية في المستقبل، وتم ذلك ليس فقط لتلبية الحاجة الفورية للدم ولكن أيضاً للمساهمة في توعية الطلاب وتنمية شعور بالمسؤولية.

قادت الحملة هبة جمال الطالبة بالفرقة الخامسة ورئيس مكتب الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة بجامعة بورسعيد و عمر الخولي الطالب بالفرقة الخامسة ونائب الرئيس و المسؤول عن التسويق بالمكتب و يمنى فكري الطالبة بالفرقة الرابعة ومسؤولة الصحة العامة بالمكتب وإسراء حلمي الطالبة بالفرقة الرابعة و مسئولة العلاقات الخارجية بالمكتب تحت اشراف ادارة الكلية والدكتور إسلام كمال مشرف المكتب والمدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.