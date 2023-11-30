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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين كونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى.