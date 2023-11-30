الإعدام شنقاً لسيدة وضعت السم لطفلين بسبب الخلاف على ميراث فى بنى سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار خالد أحمد حسن، وعضوية المستشارين بدوى محمد سيد، وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبدالله، حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا على ربة منزل لإدانتها بوضع مبيد حشرى لطفلين من قرية غياضة الغربية بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، فى شهر رمضان الماضى، بسبب خلافات على الميراث مع جد الطفلين.

كانت تحقيقات النيابة أكدت أن المتهمة لديها طفلان "توأم" وتوفى والدهما وتزوجت شقيق الزوج، وأنها طلبت ميراث ابنيها من جدهما بعد زواجها، إلا أن خلافا نشب على الميراث، ونتيجة لذلك قررت التخلص من أحفاد الجد الاثنين اللذين هما فى نفس الوقت أولاد عم وعمة ابني المتهمة.

وجاءت فى تحقيقات النيابة ، أنه أثناء سفر زوجها الى السعودية للعمل، أعطت للطفلين "لبن رايب" بعد أن وضعت بداخله "مبيد حشري" وقدمته للطفلين، اللذين كانا يلهوان مع نجليها وتوفيا فى الحال، وبعدها تركت المنزل وذهبت لأسرتها .