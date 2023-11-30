اعرف مراكز لجان انتخابات الرئاسة لاستقبال 342 ألف ناخب بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

استعدت محافظة، لانطلاق لمارثون الانتخابات، المقرر إجرائها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، واستعدت لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبًا، وتسهيل إدلائهم بأصواتهم لاختيار المرشح الرئاسى، وذلك فى 149 مركزا انتخابيا تضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين، تضم 35 لجنة فرعية انتخابية، فى عدد من المدن التى بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وتتوزع مراكز ولجان الانتخاب فى محافظة مطروح، حسب التوزيع السكانى وعدد اللجان حسب الكثافة السكانية بكل منطقة، ففى مركز ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تم تخصيص 57 مركزًا انتخابيا تضم 83 لجنة فرعية مقيد بها 164 ألفا و544 ناخبًا، وتخصيص 6 مراكز انتخابية تضم 12 لجنة فرعية، لتصويت الوافدين أو المغتربين من خارج المحافظة.

ويضم مركز ومدينة الضبعة 31 مركزًا انتخابيا، تضم 35 لجنة فرعية، مقيد بها 33 ألفا و636 ناخبًا، وتخصص 4 مراكز اقتراع تضم 6 لجان فرعية لتصويت الوافدين.

وخصص بمركز ومدينة الحمام 22 مركزًا للاقتراع، تضم 31 لجنة فرعية، مقيد بها 60 ألفا و998 ناخبًا، إضافة إلى 3 مراكز اقتراع مخصصة للوافدين تضم 6 لجان فرعية.

وفى مركز ومدينة سيدى برانى 9 مراكز اقتراع، تضم 10 لجان فرعية، مقيد بها 30 ألفا و23 ناخبًا.

ويضم مركز ومدينة النجيلة، 7 مراكز اقتراع، تضم 9 لجان فرعية، مقيد بها 14 ألفا و9 ناخبين.

وخُصص لمركز ومدينة سيوة 8 مراكز اقتراع، تضم 10 لجان فرعية، مقيد بها 19 ألفا و82 ناخبًا، إضافة إلى تخصيص مركز اقتراع يضم لجنة فرعية مخصصة لتصويت الوافدين.

ويضم مركز ومدينة السلوم 7 مراكز اقتراع، بها 9 لجان فرعية، مقيد بها 12 ألفا و175 ناخبًا، وتخصيص مركز اقتراع يضم لجنتين فرعيتين لتصويت الوافدين.

وخُصص لمركز ومدينة العلمين 8 مراكز اقتراع، تضم 13 لجنة فرعية، مقيد بها 7709 ناخبين، وتخصيص 4 مراكز اقتراع، تضم 8 لجان فرعية، لتصويت الوافدين.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد شدد على أهمية نشر الوعى وتشجيع وتحفيز المواطنين، على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم كونه واجبًا دستوريًا، مع رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مع وتوفير كافة سبل الراحة لهم.