اعترافات ابن القنصل بالدقهلية: تخصصت فى تزوير الشهادات الدراسية

كتب سليم على

أدلى صاحب مكتب خدمات فندقية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالدقهلية، تفيد مزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية للراغبين فى الحصول على وظائف، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته عدد من الأكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية ، عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية ، عدد من شهادات التدريب والدبلوم "مزورة" بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد، بيان مفردات مرتب "مزور "، الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.