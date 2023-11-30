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إعلان مؤتمر COP28 تنفيذ قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.. والإمارات أول المساهمين

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:44 م
إعلان مؤتمر COP28 تنفيذ قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.. والإمارات أول المساهمين انطلاق مؤتمر COP28
رسالة دبي: شعبان هدية

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شعبان-هدية
 
في الجلسة الأولى لجلسات مؤتمر المناخ COP28 الذي بدأ صباح اليوم في أكسبو دبي بدولة الإمارات العربية ، نجحت رئاسة المؤتمر في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية الذي تم إعلان تأسيسه في مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، بينما أعلنت الإمارات عن مساهمتها بـ100 مليون دولار في الصندوق.
 
ووصف الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اعتماد القرار "تشغيل" الصندوق، "قرار تاريخي" واعتبره إشارة هامة لتأكيد إيجابية المفاوضات والعمل المناخي وجهود الفريق .
يأتي هذا فيما أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مساهمة دولة الإمارات فيه بمبلغ 100 مليون دولار، وقال  عبدالله بن زايد آل نهيان في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا): "نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".
 
إنشاء الصندوق الجديد للخسائر والأضرار يتيح المجال لدعم دول الجنوب، وتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ خاصة وأن الدول الفقيرة هي التي تقع في الخطوك الأمامية ويقع على عاتقها مواجهة أخطار تغير المناخ.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس دورة اتفاقية الأطراف لتغير المناخ- 27 التي تمت في شرم الشيخ العام الماضي- قد افتتح الدورة الجديدة لمؤتمر المناخ في مدينة إكسبو دبي، وسلم شارة القيادة ورئاسة المؤتمر للدكتور سلطان الجابر رئيس cop28، وألقى الجابر كلمة هامة عن أجندة العمل المناخي وأجندة المؤتمر وعلى رأسهها صندوق الخسائر والأضرار وتمويل الدول الفقيرة في مواجهة أخطار العمل المناخي.






مؤتمر COP28

الإمارات

مصر

المناخ

الطقس




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