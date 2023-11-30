أفاد إعلام إسرائيلي، بعملية دهس قرب مستوطنة بقعوت بالأغوار، أسفر عنه إصابة جنديين من قوات الاحتلال، ومقتل المنفذ.

وقالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي انعقد بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.