كان أوفير جندلمان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أعلن التزام دولة الاحتلال بإعادة كل محتجز إلى بلده، قائلا: لن نتخلى عن الجميع بمن فيهم العسكريون"، عن "القاهرة الإخبارية":

أشار المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى إطلاق سراح 102 من الرهائن في غزة بينهم 78 إسرائيليا.

في سياق مختلف، أعلنت منظمة الصحة العالمية، توثيق تضرر 56 منشأة صحية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.