الرئيسية أخبار عاجلة إسرائيل تتسلم المحتجزين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة بصفقة التبادل الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:41 ص المفرج عنهم رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل تسلمت المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى. وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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