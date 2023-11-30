إزالة الخطورة الداهمة بعقار فى كرموز غرب الإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي غرب، بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة من أحد العقارات الكائنة بشارع الطحاوي، بمنطقة كرموز غربي المحافظة، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد تساقط أجزاء منه.

تعود الواقعة ،إلى تلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا من الأهالى بنطاق منطقة كرموز، بحي غرب، بتساقط أجزاء من عقار قديم، خالى من السكان، مكون من 3 طوابق عبارة عن طابق أرضي وطابقين علويين، وذلك بشارع الطحاوى، الأمر الذي يهدد حياة المارة.

فى الشأن نفسه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليفات مباشرة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بازاله الخطوره الداهمه من العقار حرصاً على سلامه المواطنين والماره والاستجابة الفوريه لاي شكوي تخص المواطن.

وأكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، أن حي غرب نفذ حملة تم فيها إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 9 شارع الطحاوي بكرموز والصادر بشانه قرار من لجنه المنشات الآيلة للسقوط بالحي وجارى استكمال الحملات وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي ،جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.



إزالة عقار لخطورته علي المواطنين بحي غرب الإسكندرية