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أسعار السلع الغذائية ببطاقات التموين خلال شهر ديسمبر .. تعرف عليها

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:24 ص
أسعار السلع الغذائية ببطاقات التموين خلال شهر ديسمبر .. تعرف عليها بطاقة تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث ستبدأ صرف مقررات شهر ديسمبر اعتبارا من غدا الجمعة ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة،حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.
 
وتطرح وزارة التموين ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية  على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها و مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة من 20 Yلى 25 % .






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