8 معلومات عن متحف الإسكندرية القومى

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر متحف الإسكندرية القومى من الأماكن السياحية المميزة بالمحافظة، يحتوى على العديد من الآثار، والتراث الذى يعتبر شاهدًا على حقبة زمنية مهمة فى مصر والإسكندرية، وينشر "اليوم السابع" معلومات عن المتحف.

1- مبنى القصر كان ملكاً لأسعد باسيلى باشا ثم مقراً للقنصلية الأمريكية حتى أصبح الآن متحفاً قومياً لمدينة الإسكندرية.

2- يتميز بالطراز المعمارى القديم

3- يتعرف الزائر على حقبة تاريخية كانت فيها مدينة الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات والحضارات.

4- تميز وتنوع المعروضات الأثرية فمن خلال جولتك بالمتحف سوف تتعرف على العصور التاريخية التى مرت على مصر.

5- المتحف يتميز بالتسلسل الزمنى حيث يتضمن أقسام المصرى القديم واليونانى والقبطى والإسلامى والحديث.

6- يحتوى على نموذج للمقبرة الذى يتضمن محاكاة لكل ما تحتويه المقبرة فى العصر المصرى القديم.

7- يحتوى على قاعة الآثار الغارقة والتى يتميز بها المتحف فتعرض مجموعة متنوعة من الآثار الغارقة التى تم اكتشافها على ساحل مدينة الإسكندرية.

8- الحديقة المتحفية والتى تتميز بمجموعة من النباتات النادرة والتى تستطيع أن تقضى بها وقتا سعيدا مع الأسرة أثناء وبعد الزيارة.