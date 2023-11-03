5931 فرصة عمل فى11محافظة بمزايا صحية واجتماعية..وزارة العمل تعلن التخصصات

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

ودعت وزارة العمل، الشباب الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص فى عدد من المحافظات، مشيرة إلى وجود مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مُجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.