وزير الخارجية السعودى يُثمن تأييد الصين للقرار الأممى بوقف فورى لإطلاق النار

أ ش أ

ثمن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تأييد الصين لقرار الأمم المتحدة الصادر اليوم /الجمعة/ الماضية، والذى يهدف إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، لبحث تطورات الأوضاع فى غزة ومحيطها، فى ظل استمرار التصعيد العسكرى وتضرر المدنيين العزّل.



وناقش الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.



كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.