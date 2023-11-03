وزير الأوقاف من الغردقة: لابد أن يفخر كل مصرى بدور مصر تجاه الأشقاء فى غزة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بكل صدق وأمانة ومن بينا من بيوت الله لمجهوداته الكبيرة التى يبذلها ويقدمها للأشقاء الفلسطينيين فى غزة ، مؤكدا على أن حجم التحديات كبير وضخم من الدولة المصرية اتجاه اخوانهم فى غزة حول ما يحدث هناك.

واضاف وزير الاوقاف خلال كلمته اليوم على هامش تكريم القائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالبحر الأحمر وكذلك الائمة والاداريين والواعظات بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بقاعة مناسبات مسجد الميناء الكبير، أن هناك جماعات متطرفة منذ شهور ماضية وسنوات يروجون للادعاءات الكاذبة والاكاذيب والاشاعات المضللة ومن بينها ما يقال بصفقة القرن والذين اتهموا خلالها كل مصرى بالخيانة لدينه ووطنه، مؤكدا على أن موقف مصر لابد أن يفخر به كل مصرى.

وتابع : أن ارض فلسطين ملك لاهل فلسطين لا لأحد آخر مؤكدا ان بكل صدق مصر افشلت مخططات الاحتلال الاسرائيلى لما كانوا يريدونه، وان الله كلل هذا الرجل العظيم الرئيس السيسى لافشال هذه الصفقة الخبيثة لتبقى سيناء ارض مصرية خالصة لاهلها وشعبها، وانها خط احمر رغم كل الضغوط الدولية.

وأكد أن شعب مصر بأكمله لا يقبل التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه وذلك يعني إنهاء القضية الفلسطينية ، وبالتواصل مع علماء المسلمين فى فلسطين والتنسيق بينها وبين مصر تم اصدار بيان مشترك وقع عليه كلا من مفتي القدس، ووزير الشئون الدينية فى فلسطين، وقاضى قضاه فلسطين ومستشار الرئيس هناك، وجميع القيادات الدينية، يؤكد على عدم التهجير ورفض تقسيم اراضي الفلسطينية والاقصى ولا للتهجير والتهجير يعني إنهاء القضية.

كما أكد وزير الأوقاف أن تصريحات الرئيس السيسى كانت واضحة بأن لا لتهجير أهل فلسطين والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وكذلك الموقف المشرف لمصر بعدم فتح المعبر لخروج الجنسيات المزدوجة قبل السماح بدخول المساعدات إلى الأشقاء فى غزة، كذلك إنشاء مصر للمستشفى الميدانى لاستقبال المصابين من غزة كان موقف فخر لكل مصرى .

وكشف أن وزارة الأوقاف المصرية أرسلت حوالى 200 طن مساعدات لأهالي غزة، والأمس تم إرسال قرابة 50 طن لحوم، موضحا ان الموقف المصرى موقف مشرف، وأن جميع المؤسسات الدينية والسياسية والإعلامية فى مصر ترفض الابادة لاهالى غزة وترفض تهجيرهم من ارضهم، وتأخذ الدبلوماسية المصرية خطوطًا عريضة لوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الأوقاف أن الدولة المصرية دولة قوية ولها شأنها وأن ما يحدث فى غزة كانت مصر من أول الدول التى تحركت لدخول المساعدات ومحاولات دبلوماسية قوية لوقف إطلاق النار، وأن أهل فلسطين هم أهل قضية وأمنها من أمن مصر.

يذكر أن كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة 11 إماما والقائمين على مساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بمدينة الغردقة، وكذلك 4 من العاملين والإدارين والواعظين، بمديرية أوقاف البحر الأحمر وذلك فى ختام القافلة والمعسكر التثقيفى والدعوى لأئمة وواعظات الأوقاف بالبحر الأحمر.

وحصل المكرمين من العاملين والواعظات وكذلك الأئمة الأربعة بمديرية أوقاف البحر الأحمر على شهادة تقدير ومبلغ مالى 5 آلاف جنية لكلا منهم.

وقال وزير الأوقاف خلال حفل تكريم الأئمة والواعظات، إنا نؤكد على أئمة المساجد أنه لا يمكن بيع أى كتب أو عرص أى كتب إلا كتب الوزارة أو المعتمدة من الوزارة فقط . وأضاف وزير الأوقاف، أن مسجد الغردقة يمتلك مركز ثقافى بداخله عدد كبير من الكتب الدينية المترجمة لعدة لغات مختلفة، وكذلك كتب كثيرة للأطفال، وهى كتب قيمة.

وأكد وزير الأوقاف على مجالس إدارات وآئمة مساجد التى حصلت على الجودة الحفاظ على المساجد وكذلك الحفاظ على نظافتها بشكل دورى، وكذلك حض مجالس الإدارات الأخرى بالحفاظ على المساجد المختلفة للحصول عل شهادة الجودة .