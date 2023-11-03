هاريس وجوتيريش يبحثان التقدم المحرز فى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

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بحثت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى المملكة المتحدة، على هامش القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعى، التقدم المحرز مؤخرا فى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة، فضلا عن الحاجة الملحة لزيادة وتيرة وحجم هذه المساعدات بشكل كبير لضمان تدفق الغذاء والمياه والدواء أثناء استعادة الخدمات الأساسية.

وبحسب بيان صحفى ورد على موقع البيت الأبيض الإلكترونى،، فقد ناقش المسؤولان الخطوات اللازمة لضمان حصول منظمات الإغاثة على الموارد التى تحتاجها لتوزيع المساعدات بشكل فعال بمجرد دخولها إلى غزة بالإضافة إلى مناقشة حرب روسيا فى أوكرانيا.



كما ناقشا الوضع فى هايتى وأهمية حشد الدعم الدولى لبعثة دعم أمنى متعددة الجنسيات هناك.