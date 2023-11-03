نتنياهو يرفض طلب بلينكن.. "لا هدنة مؤقتة بدون إطلاق الرهائن"

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على "هدنة موقتة" فى حربها ضد الفصائل الفلسطينية من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة فى غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى تل أبيب "نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة الموقتة التى لا تشمل إطلاق سراح رهائننا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكى إلى تل أبيب للضغط من أجل إعلان فترات هدنة إنسانية فى الحرب الدائرة فى قطاع غزة، بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها طوقت مدينة غزة أكبر مدن القطاع.

وقال بلينكن، الجمعة، إنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين خلال قصفها لقطاع غزة، وذلك بعدما وصل إسرائيل لإجراء مزيد من المحادثات الهادفة إلى التوصل لوقف مؤقت للقتال لمدة ساعات للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة.

ويزور بلينكن المنطقة للمرة الثانية فى أقل من شهر، حيث سعت واشنطن إلى تحقيق توازن بين دعم إسرائيل وجهود للحد من الأثر السلبى على المدنيين فى الحرب.

وكان الرئيس الرئيس الأمريكى جو بايدن قد دعى إلى "هدنة إنسانية" للقتال من أجل ترتيب إجلاء المواطنين المزدوجين والأجانب الذين ما زالوا محاصرين فى غزة، وكذلك محاولة تأمين إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.