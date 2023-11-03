منطقة كفر أبو حسين بالشرقية تنتهى من تركيب بلاط الإنترلوك لـ 34 ألف متر.. صور وفيديو

الشرقية فتحية الديب

يسابق عدد من الصنايعية والعمال المنوط بهم القيام بأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الزمن للانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك الملون لمساحة 34 ألف مترا، وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى أطلقها الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية لاعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدنها، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة كفر أبو حسين وحى المستشارين قبل نهاية العام الجارى وذلك قبل الخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع فى 30 يونيو من 2024 المقبل.

قام" اليوم السابع" بجولة على الطبيعة داخل عدد من شوارع منطقة كفر أبو حسين أحد أهم المناطق الحيوية بمركز الزقازيق، وذلك لنقل حجم العمل بالمنطقة على أرض الواقع، وقال عدد من العمال أنهم يسابقون الزمن للانتهاء من أعمال تركيب البلاط بمنطقة كفر أبو حسين وحى المستشارين، من خلال العمل بالمنطقة منذ السابعة صباحا وحتى نهاية اليوم، للقيام بأعمال الحفر وتركيب البلاط الملون، وسط إشادة وثناء من الأهالى الذين لمسوا الفرق بعد تركيب بلاط الإنترلوك، الذي نقل الشوارع إلى شكل حضارى خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقال"محسن منصور" من أهالى كفر أبو حسين، إن الشوارع أصبحت نظيفة بعد تركيب الإنترلوك، الذي يعد أفضل من الأسفلت، وخاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وتحول الشارع إلى تجمعات من المياه محملة بالأتربة ، وينصح الأهالي بالمحافظة عليها.

"كنا الأول نمشي فى الشوارع كانت سيئة وكلها أتربة حاليا الشوارع أصبحت حضارية" قالها " السيد أحمد عبد الصادق شلتوت" موظف بالمعاش من سكان كفر أبو حسين، إن بلاط الإنترلوك نقل المنطقة نقلة حضارية بعد ان كانت أغلب شوارعها حالتها سيئة خاصة مع هطول الأمطار كانت يصعب السير عليها، حاليا مع تركيب الإنترلوك والمصافى الجديدة الخاصة بصرف المياه أصبحت الشوارع فى أحسن صورة وذلك بفضل جهود المخلصين من أبناء الوطن.

"الشوارع أصبحت حاجة تانية" قالتها إحدى السيدات التى تمتلك سوبر ماركت بالمنطقة، إنها تعيش فى كفر ابو حسين منذ اكثر من 50 عاما ولم تشهد الشوارع تجميل ورفع كفاءة مثل تلك الأيام،وإن بعض الأهالى من فترة قرروا فيما بينهم تجميل شارعهم على نفقتهم الخاصة نظرا لتأكل طبقة الأسفلت القديمة وعرقلة الحركة عليه أمام السيارات، لكن مؤخرا تفاجئوا بعملية التجميل التى تتم من قبل مجلس المدينة وعلى نفقة الدولة ، مشيدة بعملية تجميل شوارع المنطقة.

فيما قال المحاسب "على الصناديلى" وكيل أول الوزارة، رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه يجرى حاليا القيام باستكمال خطة تطوير ورفع كفاءة شوارع أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 -2024، بداية من الأسفلت الرئيسي لمنطقة كفر أبو حسين إلى الاسفلت المؤدي الى نفق ابو حسين وجزء من حى المستشارين، وذلك بتعليمات من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لإعادة الشكل الجمالي لشوارع العاصمة، واستكمالا لخطة العام الماضى 2022-2023، تركيب الإنترلوك لمساحة 34 ألف مترا باعتماد مالى 10 مليون و600 الف جنيه، ويتم حاليا الانتهاء من تركيب 6000 مترا، و حاليا فى المراحل النهائية للانتهاء من الخطة الاستثمارية الحالية طبقا للجدول الزمنى الذى حدده محافظ الشرقية، وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية لاعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدنها، فضلا عن فتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالى وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها.



احد-الاهالى-يشيد-بتطوير-الشوارع



احد-العاملين



احد-المواطنين-بكفر-ابوحسين-يشيد-بتركيب-البلاط-للشارع-المقيم-فيه



اعمال-تركيب-البلاط



الايادى-العاملة



الايادى-العاملة-بالمشروع



البلاط



العمال_1



العمال-وسط-رئيس-مجلس-مدينة-الزقازيق



المحاسب-على-الصناديلى



تركيب-البلاط-بالشوارع-الضيقة



حجم-الاعمال-بكفر-ابو-حسين



رفع-كفاءة-شوارع-منطة-ابو-حسين



رئيس-مجلس-ومدينة-الزقازيق



رئيس-مدينة-الزقازيق-باحد-الشوارع-بعد-تركيب-البلاط



رئيس-مدينة-الزقازيق-مع-العمال



رئيس-مدينة-الزقازيق-مع-العمال_1



سائق-لودر-اثناء-العمل