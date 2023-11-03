مكتب نتنياهو بعد لقائه مع بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال بيان صادر عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن "نتنياهو" و"بلينكن" لم يتفقا على إدخال الوقود إلى غزة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و"الأونروا" عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء شدد على أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة".

من ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سيدفع إسرائيل على "وقف مؤقت" للغارات الجوية على قطاع غزة "للسماح بالوساطة".

وأضاف المصدر، أن بلينكن موجود حاليا في إسرائيل ويلتقي كبار المسؤولين، ويعتزم نقل هذه الرسالة أثناء وجوده في البلاد.