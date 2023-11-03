مطار العريش يستقبل 69 طائرة نقل مساعدات مواد إغاثية عاجلة لغزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى، 69 طائرة شحن نقلت 1650 طنا مساعدات إغاثية متنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

وقال محمود فريد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن آخر شحنات تم استقبالها أمس، وصلت على متن طائرة قادمة من الأردن نقلت 7.800 طن مستلزمات طبية، و طائرة قادمة من البرازيل بشحنة 2 طن مواد غذائية، و طائرة قادمة من انجلترا بشحنة 20 طن معدات رفع وأبراج إضاءة.

ووصلت أولى الطائرات من الأردن يوم 12 أكتوبر الماضى، والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، والطائرات كان فى استقبالها الهلال الأحمر المصرى، وعدد من سفراء الدول فى القاهرة.

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، وأطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، ايطاليا، الدنمارك.