اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:16 م
مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة فى النمسا تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم /الجمعة/ أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة فى البلاد كانت متجهة من كرواتيا إلى ولاية "سالزبورج" النمساوية.


ونقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها، إن الحادث وقع عندما تحطمت الطائرة وهى من طراز "سيروس إس آر 20" فى ولاية "سالزبورج" عقب إقلاعها بساعتين من العاصمة الكرواتية (زغرب)، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الأشخاص الأربعة من بين حطام الطائرة إلا أنه لم يتم التعرف عليها بعد.


وأشارت الشرطة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث.

 







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النمسا

كرواتيا

سالزبورج




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