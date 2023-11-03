مدينة الزينية بالأقصر تزيل 14 حالة تصنيع طوب بأملاك الدولة بمساحة 3 آلاف متر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات مكثفة لإزالة حالات وقمائن تصنيع الطوب المخالفة للقانون والتعدى على أراضى الدولة، نجحت فى إزالة 14 حالة تصنيع طوب بمساحة 3000 متر، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة.

وفى هذا الصدد خرجت حملات بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وبإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس أبو بكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية، وصلاح الحلو رئيس قرية الزينية بحرى وبمشاركة القوة الأمنية لمركز شرطة طيبة، حيث تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة تم خلالها إزالة عدد 5 حالات تصنيع طوب علي أرض زراعية بقرية الزينية قبلي، وقرية الزينية بحرى بإجمالي مساحة 1825 متر مربع، كما تم إزالة عدد 7 حالات تصنيع طوب علي أرض زراعية بمدينة الزينية قبلي بمساحة 837 متر مربع.

ونفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بحملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالات بناحية المدامود قبلى وأسفرت عن إزالة فى المهد لعدد 2 حالة تصنيع طوب على أرض زراعية بإجمالي 350 متر تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، حيث تم ذلك بمشاركة يوسف أحمد رئيس القرية، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية.

فيما صرح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم بدء الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الزينية، حيث تم تنفيذ عدد 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر تبوير وتصنيع طوب بمدينة الزينية، بقيادته ومشاركة كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس أبو بكر الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالزينية، وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة.



إزالة 14 حالة تصنيع طوب بأملاك الدولة بمساحة 3 آلاف متر



إزالة حالات تصنيع طوب بأملاك الدولة بمساحة 3 آلاف متر شمال الأقصر