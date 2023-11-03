محافظ القليوبية يتابع مستوى النظافة بشوارع بنها والخصوص وشبرا الخيمة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد شوارع مدن بنها الخصوص وشبرا الخيمة، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

بدأت الجولة بمدينة بنها، حيث تفقد خلالها منطقتي عزبة السوق والمنشية، استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات قمامة ومحطة مناولة يتم إلقاء القمامة بها قرب التجمعات السكنية مما يؤثر على صحة المواطنين بالمنطقة، وعلى الفور وجه المحافظ برفع جميع تراكمات القمامة الموجودة ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى بها، ونقل جميع أماكن التجمعات ومحطات المناولة لأماكن خارج التجمعات السكنية حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للشوارع.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتشجير أماكن التجمعات وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات لمواطني المنطقة، وتفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مواطن أو سيارة تلقي بالقمامة داخل التجمعات السكنية، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على المنطقة وعدم السماح لأى مواطن بإلقاء القمامة مرة أخرى.

ثم استكمل الهجان، الجولة بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية موجها باستمرار رفع أى تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة وتفعيل الورديات المسائية لضبط أى سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما تفقد المحافظ، خلال جولة اليوم، محور مدينة الخصوص وطريق ترعة الإسماعيلية ومنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع بتلك الشوارع موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة، مشددا على ضرورة زيادة عدد الصناديق المخصصة لوضع القمامة بها.

وانتقل الهجان، ومرافقوه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، مشددا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ثم توجه محافظ القليوبية، سيراً على الأقدام لشارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات، مشدداً على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للارتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان، شارع عرابي متابعا أعمال النظافة التي تتم باستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام انتهاء أعمال النظافة.

وحرص محافظ القليوبية على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل، وقال المحافظ نعمل جميعاً للارتقاء بمحافظتنا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم صباحاً ومساءاً وحرصه الدائم على الاستماع لهم وتلبية مطالبهم، لإعادة الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

ورافق المحافظ كلاً من محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، وعلي إمام نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.



المحافظ خلال الجولة



تفقد الحملات الميكانيكية



تفقد محور الخصوص



خلال الجولة



رفع تراكمات القمامة والإشغالات



رفع تراكمات القمامة