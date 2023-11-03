محافظ الأقصر يناقش مع مسؤولى جهاز التعمير سير العمل بالمشروعات القومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، لمناقشة سير أعمال عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر المنوط بتنفيذها جهاز التعمير البحر الأحمر، حيث تم عمل جولات على المشروعات بالمبادرة الرئاسي حياة كريمة، وتطوير الكورنيش والسوق الحضري وغيرها من المشروعات الهامة.

وأوضح المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، إنه فى ضوء توجيهات اللواء مهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مشيراً إلى أنه على مدار يومين تم تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك لدفع عجلة العمل وتنفيذها على الوجه الأكمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وتضمنت الجولة متابعة سير أعمال المشروعات الآتية :- (مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أرمنت وإسنا - مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش البر الغربي بالأقصر - مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الحضري بمدينة الأقصر - مشروع تغطية ترعة رمسيس بمدخل معبد هابو - مشروع إنشاء مبنى وحدة اجتماعية بمدينة البياضية، حيث إنه بتكليف من محافظ الأقصر ترأس المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، واللجنة المشكلة لمعاينة طريق مدخل معبد هابو بعد قيام جهاز تعمير البحر الأحمر بعمل تغطية لترعة رمسيس، وتمهيداً للبدء في أعمال رصف الطريق المؤدي لمعبد هابو وإنارته، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى من جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندسة ميري روحي مدير عام كهرباء محافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير عام الطرق ومهندسي جهاز التعمير بالأقصر ومسئولى الشركات المنفذة.

ومن جانبه أكد المهندس حسنى منصور على وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، على إلتزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بالخطط الزمنية المحددة، وتكثيف ورديات العمل لضمان إنهائها فى التوقيتات المقررة.



إنشاءات كورنيش البر الغربي في الأقصر



متابعة سير العمل بالمشروعات القومية بالمحافظة