ما هى‫ الأهداف الاستراتيجية لمستقبل الأمن الغذائى المصرى؟

كتبت أسماء نصار

شهد قطاع الزراعة فى مصر نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، للحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

2- توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

3- إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة.

4- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

5- التكيف مع التغيرات المناخية.