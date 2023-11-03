"ماروسكا" ابنة القليوبية تحصد 7 ميداليات ذهبية و3 بطولات جمباز.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

رغم نعومة أظافرها إلا أن الفراشة "ماروسكا" حققت الكثير من الميداليات الذهبية وكأس مصر وبطولة الجمهورية فى لعبة جمباز الأيروبك، ابنة شبرا الخيمة حصدت العديد من البطولات فى سن صغيرة وحققت إنجازا لم يسبق لمثيلاتها تحقيقه فى هذا السن، فهى لم تتعد الـ9 سنوات، لتحصد 7 ميداليات ذهبية، و4 كأس مصر، وبطولة الجمهورية 3 مرات، كل هذا فى عامين فقط، لتكتب سجلا باسمها، وتسعى لتمثيل مصر دوليا وتحقيق المزيد.

ماروسكا فهيم، صاحبة الـ 9 سنوات، وابنة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتى كانت تمارس السباحة فى بداية انطلاقها للألعاب، إلا أن أسرتها اكتشفت حبها للعبة الجمباز بعدما كانت تشاهده باستمرار على مواقع التواصل، فبدأت في ممارسة لعبة جمباز المدارس وهي ابنة الـ5 سنوات، إلا أنها لم تشارك فى أى بطولات خلال تلك الفترة، وبعد ذلك اتجهت لممارسة جمباز الأيروبك، وبدأت في المشاركة فى المسابقات والبطولات في سن الـ 7 سنوات، لتبدأ مسيرتها في حصد الميداليات الذهبية وبطولة الجمهورية وكأس مصر خلال عامين فقط.

في البداية قالت والدة الطفلة ماروسكا فهيم إنه منذ نعومة أظافر طفلتها بدأت هي ووالدها في توجيهها لممارسة الرياضة، فبدأت في السباحة، إلا أنها لم تستمر فيها طويلا، موضحة أنهم بدأوا بملاحظة الطفلة تحب مشاهدة رياضة الجمباز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل أبدت رغبتها وحبها في ممارسة اللعبة.

وتابعت والدة "ماروسكا"، خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أنه في سن الـ سنوات من عمر ابنتها بدأت في ممارسة جمباز المدارس كنوع من ممارسة أى رياضة، إلا أنها أظهرت قدرات عالية فيها لكن هذا النوع من الجمباز لا يؤهل للمشاركة في البطولات أو المسابقات، ثم توجهت للعب جمباز الأيروبك وهي في سن الـ 7 سنوات، مشيرة إلى أن وقت المشاركة كان قد تبقى ما لا يزيد عن شهر ونصف لخوض بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك، ففضل المدرب عدم مشاركتها إلا أنها أصرت على المشاركة، وخلال شهر ونصف فقط من التدريب المتواصل تمكنت من حصد أو لبطولة للجمهورية لها.

وكشفت أنه بعد حصاد أول بطولة لها بدأت الأسرة في الانتباه لقدرات الطفلة والعمل على تنميتها ودعمها وتشجيعها خلال خوض البطولات من خلال تقديم الجوائز العينية لها حال حصولها على المزيد من البطولات بالجمهورية، قائلة: "كنت بقول لها قبل كل بطولة شوفي الهدية اللي إنتي عاوزاها لو حققتي ذهبية، وكانت بتفاجئني في كل بطولة".

أحد الميداليات الذهبية



الطفلة ووالدها ووالدتها والمدرب



الطفلة ووالدها



الميداليات التي حصدتها



الميداليات الذهبية



تقديم عروض جمباز



جانب من العروض



جانب من تقديم العروض



جمباز الايروبك



حاصدة الذهب بالقليوبية



خفة الطفلة بالعروض



خلال أحد المسابقات



خلال العرض بالمسابقة



خلال تقديم العرض



فراشة الجمباز



فرحة الطفلة



فرحة حصاد الميداليات الذهبية



ماروسكا فهيم



ماروسكا ووالدها ووالدتها



