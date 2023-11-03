كيف أثرت حرب غزة على صحة الفلسطينيين.. 5 مضاعفات أبرزها نقص الأدوية

1- أوامر الإخلاء تهدد حياة الأشخاص

تجبر أوامر الإخلاء الجماعي المرضى والجرحى على المخاطرة بحياتهم والفرار إلى الجنوب، أو تركهم ليواجهوا المزيد من العنف، ويواجه العديد من العاملين في المجال الطبي أيضًا خيارات مستحيلة إما الانتقال جنوبًا والبحث عن مأوى لعائلاتهم أو البقاء لتقديم الرعاية المنقذة للحياة لمرضاهم.

2- لا يمكن للمستشفيات أن تعمل بدون وقود وكهرباء

3- يعاني الناس من عدم إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية

4 - نقص المياه النظيفة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض

قطعت قوات الاحتلال إمدادات الكهرباء كجزء من الحصار الشامل، ومع ذلك، تعمل المولدات بالوقود، كما أن احتياطيات الوقود في المستشفيات في جميع أنحاء غزة قد استنفدت تقريبًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، وعندما يتم إغلاق المولدات الاحتياطية، فإن حياة الآلاف من المرضى ستكون في خطر، خاصة الموجودين على أجهزة دعم الحياة أو أولئك الذين يتلقون العلاج لغسيل الكلى.الحصار لا يترك راحة للمرضى في غزة، وفي المستشفيات، تواجه الفرق الطبية محدودية الإمدادات والمعدات والقدرات حتى مع وصول المزيد من المرضى بعد الهجمات، وفي مستشفى الشفاء، أفاد الزملاء بوجود نقص في مسكنات الألم، ما جعل المرضى الجرحى يصرخون من الألم، والصيدليات تنفد من الأدوية، قد يواجه الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة قريبًا مضاعفات تهدد حياتهم نتيجة لنقص الإمدادات الطبية.وأصبح الحصول على المياه النظيفة الآن نادرًا للغاية في غزة، ما يزيد من محنة الناس، فهم مهددون بخطر الجفاف ويشرب الكثيرون مياهًا مالحة أو ملوثة، ما قد يصيب الناس بالمرض.