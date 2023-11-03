باريس (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن فرنسا تدين الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية فى غزة، وخاصة بعد الضربات الإسرائيلية التى استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين.