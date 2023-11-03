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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف محيط مجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 12:30 م
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف محيط مجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة طائرات الاحتلال
كتب محمد شعلان

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

 







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