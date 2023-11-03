صحيفة: لقاء بايدن بقادة أمريكا اللاتينية يعكس الرغبة فى تعزيز العلاقات التجارية

فاطمة شوقى

يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة التجارة مع أمريكا اللاتينية، حيث يجتمع مع نظيريه من جمهورية الدومينيكان وتشيلى، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وقال بايدن للرئيس التشيلي جابرييل بوريك فونت: "لا يوجد في الواقع سبب يمنع هذا النصف من الكرة الأرضية من أن يكون أكثر نصف الكرة ديمقراطية ازدهارا في العالم"، و"لدينا كل شيء من أجل ذلك."

وسيرحب بايدن بقادة من جميع أنحاء نصف الكرة الغربي يوم الجمعة لحضور قمة القادة الأولى لتحالف الرخاء الاقتصادي في الأمريكتين، و تم الإعلان عن هذا الحدث العام الماضي في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس، حيث أعطى بايدن الأولوية لتوسيع التحالفات الأمريكية لمواجهة المنافسين مثل الصين والمنافسين مثل روسيا.

وحددت وزيرة الخزانة جانيت يلين أهداف إدارة بايدن في خطاب ألقته في بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) ، وتريد الولايات المتحدة تنويع سلاسل التوريد مع "شركاء وحلفاء موثوقين"، وهي استراتيجية قالت إن لها "فوائد محتملة هائلة لدفع النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وقالت يلين إن شركات أمريكا اللاتينية "ستتاح لها فرص متزايدة للريادة في مجالات جديدة للطاقة النظيفة، على سبيل المثال، المساعدة في إنشاء سلاسل توريد رأسية باستخدام الليثيوم المستخرج محليا في إنتاج البطاريات المحلية".

وأضافت يلين، "يمكن لشركات الأدوية والمعدات الطبية أن تنمو وتبتكر لتلبية الطلب المتزايد"، ويمكن للعمال المهرة إنتاج دوائر السيارات المتكاملة اللازمة للسيارات الكهربائية.