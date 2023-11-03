وكانت القافلة في طريقها إلى جنوب القطاع، والذي أعلنه الاحتلال مكانًا آمنًا ولكنه لم يسلم من القصف على مدار عدوانه المُستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله سكان غزة على الإنترنت، أشلاء مدنيين على الطريق الساحلي بعد تعرضهم لقصف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رغم وضعهم أعلام بيضاء على السيارات، تؤكد أنهم مدنيون.

ولم يتضح ما إذا كان القصف نتيجة قصف جوي أم بحري.