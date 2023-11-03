"شباب كفر الشيخ" يناقش دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اتحاد شباب كفر الشيخ، لقاءً حواريًا في مركز شباب الرياض، بهدف التوعية بالمشروعات القومية وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه مصر، في الوقت الحالي وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما خاصا بملف المشاركة السياسية وإطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة بجميع محافظات مصر، مشيراً إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية .

بدا اللقاء بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة مدير إدارة شباب الرياض للترحيب بالحضور ودعا الجميع للوقوف دقيقه حداد علي ارواح اهالينا بغزة، وأشار محمد المعداوي رئيس الاتحاد، إلى أن الهدف من اللقاء هو توعية الجمهور بالمشروعات القومية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي ويهدف اللقاء إلى تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية، ليكون المحاور الرئيسية للحوار لعرض رؤيته وأفكاره حول دور الشباب في بناء مستقبل مصر ومشاركتهم الفعّالة في العملية الديمقراطية والانتخابية.

وجاء اللقاء بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و هشام فتح الله، مدير إدارة الشباب بالرياض، والدكتور خالد الزهيري، عضو المجلس الرئاسي بالاتحاد والمشرف على قطاع الرياض، حضر اللقاء اللواء محمد طلبة عمدة الرغامة، محمد الزهيري وكيل ادارة التربيه والتعليم بالرياض، والسيد البلتاجي بمجلس الاباء والامناء والمعلمين بالرياض، حمادة السيد أمين لجنة التضامن الاجتماعي المركزية وعدد من الشخصيات العامة بمدينة الرياض، كما نوقشت مجموعة من القضايا الهامة والمتعلقة بالشباب والتنمية الوطنية كما قدم الدكتور طارق عمارة أهمية الدور المصري علي الساحه الدولية وعن اهمية الجانب الاخلاقي وتنمية الوعي السياسي حتي يكون هناك مشاركه فاعلة للشباب في المجتمع.

وتم تسليط الضوء على العديد من المشروعات القومية الحيوية وأهميتها في تنمية البلاد وتحسين أوضاع الشباب. وتم تشجيع الحضور على المشاركة في هذه المشروعات والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار ويعد هذا اللقاء الحواري فرصة قيمة لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز التواصل بين الشباب والمسؤولين والشخصيات العامة. ويساهم في تعزيز الوعي الوطني وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر.