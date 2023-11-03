زوجة تطالب بمتجمد نفقة عن 13 عاما بعد عودة زوجها من السفر.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بهجرها طوال 13 عاما، واستيلاء عائلته علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة، ورفضه الإنفاق عليها والتخلي عن مسئولية أطفالة، لتؤكد:" زواجنا أنتهي بعد 4 سنوات، ليختفي زوجي ويسافر للعمل خارج مصر ويرفض تطليقي ويتركني علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق منه رفض بحجة خوفه علي الأطفال من زواجي من رجل غريب- رغم أنه لا ينفق عليهم".

وطالبت الزوجة زوجها بدعوي متجمد النفقة إلزامه بسداد مليون و800 جنيه متجمد نفقة الصغار و200 ألف نفقتها الزوجية، و100 ألف متجمد أجر مسكن عن 13 عاما، وقدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل.

وأشارت الزوجة بدعواها:" عائلة زوجي بعد سفره اقتحموا منزل الزوجية وأستولوا علي كل محتوياته من منقولات ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وطردوني برفقة الأطفال الصغار، وواصلوا تهديدي طوال السنوات التي قضاها زوجي خار مصر".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول زوجي إجباري على توقيع تنازل عن حقوقى، وحررت بلاغ لإثبات عنفه ضدي، بعد أن رفض حل الخلافات بيننا بصورة ودية، وعند عودته قرر الزواج بأخري لأعيش في جحيم بسبب تسلطه".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.