وأضاف أوربان ـ فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن رهان قادة الاتحاد الأوروبي على هزيمة روسيا في الصراع مع أوكرانيا وتغيير النظام في موسكو لا أساس له.. وأن أوروبا تحتاج لاستراتيجية مختلفة".. وتابع قائلا "استراتيجية زعماء الاتحاد الأوروبي باءت بفشل ذريع، عقب اعتقادهم بأن أوكرانيا ستنتصر وروسيا ستخسر الحرب والتي ستؤدي إلى تغيير القيادة في موسكو"، واصفا هذه الخطة بـ "الفاشلة".

وشدد أوربان على استحالة تحقيق الطموحات الأوروبية إزاء هزيمة روسيا في الصراع مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من النهاية الواضحة من هذا الصراع، إلا أن هناك تأييدا واضحا من الاتحاد الأوروبي لاستمرار النزاع المسلح في أوكرانيا عبر تزويدها بالمال والسلاح.

واعتبر أن أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة لأوكرانيا، تقضي بوقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام قائلا: "المجر تدعم الخطة البديلة، وندعو إلى بناء هيكل أمن أوروبي جديد يكون مقبولا لكل من روسيا وأوكرانيا".

وأشار أوربان إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب رافضا تقسيم العالم إلى كتل متنازعة جديدة.