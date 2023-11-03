رئيس الوزراء الأسكتلندى يعلن مغادرة والدا زوجتة قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب محمد جمال

قال رئيس الوزراء الأسكتلندى، حمزة يوسف، اليوم الجمعة، إن والدى زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى إلى مصر، بعد أن علقا هناك لمدة شهر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وكتب حمزة يوسف عبر حسابه الرسمى فى منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نشعر بارتياح لأن والدى ناديا (النقلة) تمكنا من مغادرة غزة".



تغريدة حسن يوسف

وأعرب عن شكره كل الذين بعثوا برسائل الدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفى الوقت ذاته، أكد أن "أفكارنا مع أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة ولا يزالون يعانون فى غزة. سنواصل رفع أصواتنا من أجل السلام".

وقال رئيس الوزراء الأسكتلندى إن والدى زوجته تمكنا من دخول معبر رفح بين قطاع غزة ومصر صباح الجمعة.

واعتبر أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت "كابوسا مستمرا للعائلة".

وجدد دعوته "لكل الأطراف للموافقة على وقف فورى لإطلاق النار، وفتح ممر إنساني، بما يسمح بتدفق المساعدات والمواد الأساسية بما فى ذلك الوقود، حتى تصل السكان الذين يعانون من العقوبات الجماعية منذ وقت طويل، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وكانت الدفعة الأولى من حملة جوازات السفر الأجنبية والجرحى قد غادرت غزة عبر معبر رفح فى الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن ظل المعبر مغلقا بشكل تام لنحو شهر تقريبا.

ونشرت والدة نادية رسالة مؤثرة فى خضم الحرب، تحدثت فيها معاناة الفلسطينيين فى غزة من جراء القتال.

وكان والدا نادية النقلة قد وصلا إلى غزة فى زيارة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر الماضي.