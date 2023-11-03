ديلى ميل: 3.5% ارتفاع أسعار الطاقة بالمملكة المتحدة فى يناير مع دخول الشتاء

كتبت رباب فتحى

مع اقتراب فصل الشتاء، حذرت صحف بريطانية من استمرار أزمة تكلفة المعيشة فى ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة. وقالت صحيفة "ديلى ميل" إن أزمة تكلفة المعيشة أدت إلى قيام 80 % من الأسر في المملكة المتحدة بالاضطرار إلى تقليل التدفئة رغم البرودة الشديدة في العام الماضي، فى الوقت الذى تم فيه تحذيرهم من أن الفواتير هذا الشتاء قد ترتفع مرة أخرى.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة في المملكة المتحدة إلى 3.5 في المائة في يناير، على الرغم من انخفاضه في بداية أكتوبر.

وقالت الصحيفة إنه إذا ارتفعت أسعار الطاقة كما هو متوقع، فقد تصل الفاتورة السنوية إلى ما يقرب من 1900 جنيه إسترليني للأسرة النموذجية التي تعمل بالوقود المزدوج، وفقًا لتحليل أجرته شركة تادو.

وذكرت الشركة أن أسعار الطاقة في العام الماضي شهدت قيام العديد من المستهلكين بإدارة استخدامهم بعناية، حيث قام أربعة من كل خمسة بإيقاف أجهزة تنظيم الحرارة الخاصة بهم، وهو ما يعكس نتائج Ofgem (مكتب أسواق الغاز والكهرباء ) والتى كشفت عن قيام الأسر بقطع الغاز والكهرباء.

ويحذر المحللون من أن هناك الآن "خطراً" في الشتاء القادم يتمثل في أن أسعار الطاقة "ستظل في الواقع مرتفعة للغاية" كما سيواجه أصحاب المنازل هذا الارتفاع لسنوات قادمة.

وتوقع مكتب Ofgem أن يستمر استهلاك الغاز والكهرباء في الانخفاض في جميع أنحاء بريطانيا هذا العام بسبب زيادة تكاليف الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة الأوسع.

وقال الدكتور كريج لوري، المستشار الرئيسي في شركة خبراء الطاقة كورنوال إنسايت: "تظهر توقعاتنا لعام 2024 أن الأسعار تستمر في الزيادة أعلى بكثير من أسعار ما قبل الوباء - وهو الأمر الذي من المتوقع حاليًا أن يظل كذلك طوال الفترة المتبقية من العقد".