اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوات تحميك من حادث حريق السيارة المفاجئ على الطريق.. إنفوجراف

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:44 ص
خطوات تحميك من حادث حريق السيارة المفاجئ على الطريق.. إنفوجراف حريق سيارة
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع، إنفوجراف عن السيارات التى تتعرض للحريق بالطرق بشكل مفاجئ، وعن أسباب اشتعال حريق بالسيارة، خلال قيادتها، التى يعتبر منها أسباب بشرية يتسبب فيها شخص ما، ومنها أسباب ميكانيكية بسبب الإهمال في بعض الصيانات أو خطأ بدون إرادة، ويوضح "اليوم السابع" كيفية التعامل مع هذه الحرائق.
15dd017d-c815-40cf-b01c-1e191cd9bc65
أسباب نشوب الحريق في السيارة:
 
1-  إهمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء السيارة.
 
 2- مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة.
 
 3- تصادم السيارة مع أي جسم صلب، أو مع السيارات الأخرى، مع وجود تسريب للوقود. 
 
4- نقص الماء في الردياتير (خزان الماء أو المبرد).
 
 5- خلل في نظام العادم، لأن عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك. 
 
6- تسرب البنزين آو السولار يسبب اندلاع حريق بالسيارة، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة السيارة والشكمان.
5ee3da92-f7f3-481c-b5a1-f05c343a48c4
 
كيفية التعامل مع حريق السيارة:
 
1- ركن السيارة إلى جانب الطريق اليمين. 
 
2- توقف محرك السيارة، وفصل الكهرباء تماما عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.
 
 3- اخراج جميع الركاب، قبل انتقال الحريق إلى داخل الصالون. 
 
4- الابتعاد عن السيارة وابعاد جميع المارة قدر الإمكان.
 
 5- تنبيه السيارات التي ستمر بجانب السيارة المشتعلة، عن طريق وضع مثلث تحذير أمامها.
 
 6- استخدام طفاية الحريق لمواجهة النيران مع ترك مسافة كافية. 
 
7- الاتصال بالطوارئ سريعا ومحاولة أبعاد السيارات المجاورة للسيارة المحترقة.
 
 
 






حريق سيارة

اشتعال سيارة

حريق

الوقاية من حريق السيارة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة