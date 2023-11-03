خبير بترولى: الأسواق العالمية تشهد استمرار ارتفاع أسعار الغاز والبترول

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الغاز فى أوروبا خاصة مع دخول فصل الشتاء ستشهد ارتفاعا الفترة القادمة من الممكن أن يصل إلى حدود الـ20 دولار، وكذلك أسعار النفط سيتم تداولها ما بين 85 إلى 90 دولار للبرميل، وذلك نتيجة للأحداث التى تشهدها المنطقة والقلق حيال الإمدادات النفطية وسلاسل الإمداد.

وذكر نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل هو انحياز لمحدودى الدخل والمرتبطين من المواطنين بالمواصلات العامة والسكك الحديدية، وذلك لأن منتج السولار اليوم أغلى منتج بترولى متداول عالميا وصل سعره لـ911 دولار للطن، لافتا أن تكلفة لتر السولار كبيرة وتشكل عبأ الموازنه العامة فتكلفة اللتر أكثر من ضعف سعر اللتر المتداول فى مصر.

وأضاف مدحت يوسف، أنه فيما يتعلق بأسعار البنزين فيصل سعر تكلفته أكثر من 15جنيه للتر، وبالتالى فإن الأسعار الجديدة للبنزين بعد قرار لجنة التسعير اليوم أقل كثيرا من التكلفة الحقيقة وبالتالى فإن تلك الأسعار هى فى صالح المواطن.