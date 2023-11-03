حسن نصر الله: معركة طوفان الأقصى كشفت الضعف فى الكيان الإسرائيلى

كتب محمد عبد العظيم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن هناك ملفات سبقت معركة طوفان الأقصي بداية من الأسري والقدس وملف الأقصي وما تعرض له خلال الأسابيع التي سبقت معركة طوفان الأقصي والحصار على غزة.. مليوني إنسان يعيشون فى مساحة ضيقة وحصار وظروف صعبة.. والمخاطر الجديدة التى تهددت فى الضفة الغربية ومشروعات الاستيطان وأعمال القتل والاعتقال اليومي وهدم البيوت.. هذه ملفات كانت ضاغطة على الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة فى فلسطين ولا أحد فى العالم يسأل ولا يوجد منظمات دولية تهتم بقضية فلسطين وسياسية العدو الإسرائيلي تزداد قهرا وظلما".

وأضاف حسن نصر الله خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "السنوات الماضية كانت صعبة على الشعب الفلسطيني.. ورأينا آلاف الأسري من الشعب الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية المتطرفة شددت على الأسري وعائلاتهم.. والشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاما، وأعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم.. وأي دعم أو مساندة دولية.. عملية طوفان الأقصي عظيمة ومباركة وواسعة وكان قرارها فلسطيني 100 % وتنفيذها فلسطيني 100 %.. وكانت فى سرية مطلقة وهو ضمن لها النجاح الباهر من خلال عامل المفاجأة.. وهي معركة فلسطينية بالكامل من أجل ملفات فلسطين أو شعب فلسطين وليس لها علاقة بأي ملفات إقليمية ودولية وقرار لدي حركات المقاومة هو قرار قيادات المقاومة لم يزعجنا إخفاء الفصائل الفلسطينية لخطة هجوم السابع من أكتوبر".

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "أصحاب القرار هم قيادات المقاومة وأهل المقاومة ويخدمون أهداف قضيتهم الأساسية والحقيقية.. وأحدث زلزال على مستوي الكيان الإسرائيلي زلزال أمني وسياسي وعسكري ونفسي ومعنوي وكان لها تداعيات استراتيجية ووجودية وستترك أثرها على حاضر هذا الكيان ومستقبله.. وإسرائيل لن تستطيع أن تغير من آثار وتداعيات معركة طوفان الأقصي.. وكشفت الكثير من الحقائق التي يجب أن نعرفها جميعا.. كشفت عن الضعف فى الجانب الإسرائيلي وإسرائيل أهون من بيت العنكبوت ورأينا الدعم الأمريكي للكيان الذي يهتز من أجل استعادة انفاسه ووعيه ويقف على قدميه من جديد وإسرائيل لم تتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة وحصل على الدعم بشكل كامل".