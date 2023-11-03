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حسن نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:42 م
حسن نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي حسن نصر الله
كتب محمد شعلان

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أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن أداء الفصائل الفلسطينية ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى، قائلا: "معركة طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل".

وأضاف حسن نصر الله، خلال كلمة عرضتها القاهرة الإخبارية، أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركات المقاومة وإيران تتبنى وتدعم وتساند وطوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي، متابعا: "يجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية".

 







حسن نصر الله

كلمة حسن نصر الله

قطاع غزة

معركة طوفان الاقصى

حزب الله




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