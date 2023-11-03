اليوم السابع
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حسن نصر الله: حرب غزة الحالية معركة حاسمة وفاصلة وتاريخية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:02 م
حسن نصر الله: حرب غزة الحالية معركة حاسمة وفاصلة وتاريخية حسن نصر الله
كتب محمد عبد العظيم

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن ما يجري فى غزة ليس حربا مثل الحروب السابقة وليست معركة مثل باقية المعارك، هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق وعلى الجميع تحمل المسئولية، متابعا: "يجب وقف العدوان والحرب على قطاع غزة وأن تنتصر غزة وتنتصر المقاومة الفلسطينية فى غزة وهذه أهداف يجب وضعها نصب العين والعمل عليها".

وأضاف حسن نصر الله خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني كله، وانتصار كل مناطق فلسطين، وانتصار لدول وشعوب المنطقة وخاصة دول الجوار.. وبالتالي علينا وقف العدوان على قطاع غزة".







حسن نصر الله

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قطاع غزة

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القاهرة الاخبارية




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