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حسن نصر الله: تطوير عملياتنا ضد إسرائيل مرتبط بتطور الأحداث فى غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 04:34 م
حسن نصر الله: تطوير عملياتنا ضد إسرائيل مرتبط بتطور الأحداث فى غزة نصر الله
كتب محمد عبد العظيم

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن تطوير عمليتانا ضد إسرائيل مرتبط بتطور الأحداث فى غزة لأننا نمثل جبهة دعم ومساندة لغزة وفق طبيعة الأحداث والتطورات وسلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان. 
 
وأضاف حسن نصر الله خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "كل الاحتمالات فى الجبهة اللبنانية مفتوحة.. وكل الخيارات مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها فى أي وقت من الأوقات.. ويجب أن نكون جميعا جاهزين وحاضرين بكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة". 
 
وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "التهديد الأمريكي لا يجدي نفعا.. لا على حركات المقاومة أو لا على دول المقاومة.. أساطيل أمريكا فى البحر المتوسط لا يخيفنا أو تخفينا فى يوم من الأيام.. اعدنا العدة للأساطيل الأمريكية".






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