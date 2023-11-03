حسن نصر الله: العدو الإسرائيلى عاجز وفاشل وأمريكا تتحمل المسئولية الكاملة

كتب محمد عبد العظيم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن إسرائيل طلبت من امريكا أسلحة جديدة و10 مليارت دولار، والتضحيات والإنجازات فى قطاع غزة مستحقة وكبيرة، مضيفا: "طوفان الأقصي أسست لمرحلة جديدة من مصير شعب فلسطين وكانت خيارا صائبا وحكميا".

وأضاف حسن نصر الله خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "وضع هدف استعادة الأسري الإسرائيليين بدون قيود وإسرائيل ارتكبت جرائم وعمليات إبادة جماعية فى غزة.. ولم تحقق أي إنجاز عسكري حتى الآن.. والعدو الإسرائيلي كان تائها وشاردا منذ اليوم الأول للمعركة.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "العدو الإسرائيلي عاجز وفاشل.. ويدمر الأحياء السكنية فى قطاع غزة.. وكل ما يجري فى قطاع غزة يكشف لنا من جديد الطبيعة المتوحشة لهذا الكيان الإسرائيلي الغاصب الذي زرع فى فلسطين بناء على وعد بلفور المشئوم.. اليوم من جديد وبعد كل السنوات التى حولوا فيها أن يقولوا للشعوب العربية والإسلامية أن إسرائيل لديها قيم إنسانية ودولة قانون وأخلاق.. شهداء غزة وأطفال غزة ونساء غزة يكشفون ويسقطون الأقنعة الكاذبة عن الكيان الإسرائيلي.. وغزة تسحق أمام العالم كله دون أي تدخل.. وأمريكا مسئولة بالكامل عن حرب غزة وتمنع وقف العدوان على غزة.. وأمريكا تثبت أنها الشيطان الأكبر.. ومسئولة عن كل المجازر فى كل العالم خلال القرن الماضي والقرن الحالي.. ويجب محاسبة أمريكا على المجازر التى ترتكبها".