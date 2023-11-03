جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه لـ23 عسكريا

وكالات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 من جنوده في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الخميس، ونشر أسماؤهم اليوم الجمعة.

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال الهجوم على غزة إلى 23 قتيلا، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

ووفقا للصحيفة، فقتلى الجيش الإسرائيلي في العملية الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب الهجوم الكبير والدامي الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيلي هم:

النقيب بني وايس، 22 عاما من حيفا، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) أوريا ماش، 41 عاماً، من تيلامون، مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) يهوناتان يوسف براند، 28 عاماً، من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الجنرال جيل بيشيتس، 39 عاماً، من حريش، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.