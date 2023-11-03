اليوم السابع
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تواصل الحصاد اليدوى والآلى لـ 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:00 ص
تواصل الحصاد اليدوى والآلى لـ 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات القطن
كتب عبد الحليم سالم

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‏تتواصل عمليات حصاد الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة 1000 فدان، وذلك باستخدام الحصاد بالأيدي العاملة الطريقة اليدوية والحصاد من خلال الحصادات الآلية؛ لسرعة الانتهاء من حصاد المساحات وضمان تحقيق إنتاجية جيدة.
 
‏كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن النتائج المتوقعة تتراوح بين 9 إلى 10 قنطار، وسيكون المتوسط العام قريب من نفس إنتاجية متوسط العام الماضي، وهي انتاجية مناسبة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعرضت لها المنطقة، نتيجة تأخر الزراعة بالإضافة إلى العواصف التي ضربت المنطقة على فترات متقاربة.
 
ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالأراضى الجديدة.






قصير التيلة

القطن

قطن

الاقطان قصيرة التيلة

قطاع الاعمال العام




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