تنفيذ 21 حالة إزالة تعديات على 4462 متر أراضى زراعية فى أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بالأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى ضوء تكثيف الجهود لاستمرار أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 21 حالة إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 4462 متر، وذلك بمشاركة الإدارة الزراعية بالمركز وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

وتمت إزالة تلك التعديات بمعدات المركز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المرافق، ومدير المتابعة بالمدينة ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

وكان قد صرح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم بدء الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الزينية، حيث تم تنفيذ عدد 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر تبوير وتصنيع طوب بمدينة الزينية، بقيادته ومشاركة كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس أبو بكر الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالزينية، وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة.



الأقصر تنفذ 21 حالة إزالة تعدي على 4462 متر أراضى زراعية



تنفيذ 21 حالة إزالة تعدي على 4462 متر أراضى زراعية بأرمنت