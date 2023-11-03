اليوم السابع
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تقرير مؤثر لصحفي فلسطيني بعد مقتل زميله محمد أبو حطب بغارة إسرائيلية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:37 م
تقرير مؤثر لصحفي فلسطيني بعد مقتل زميله محمد أبو حطب بغارة إسرائيلية قصف- أرشيفية
وكالات

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قدم الصحفي في تلفزيون فلسطين، سلمان البشير، تقريرا مؤثرا على الهواء، بعد وفاة زميله مراسل تلفزيون فلسطين، محمد أبو حطب، في غزة.

وخلع البشير سترته وخوذته وقال: "لا حماية، لا حماية دولية إطلاقاً، لا حصانة من أي شيء، هذه الدروع لا تحمينا ولا تلك القبعات. هذه مجرد شعارات نرتديها، ولا تحمي أي صحفي على الإطلاق. معدات الحماية هذه لا تحمينا".

وقُتل مراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته، الخميس، في جنوب قطاع غزة بعد غارة جوية إسرائيلية مزعومة على منزله، بحسب بيان صادر عن شبكة التلفزيون التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن استشهاد محمد أبو حطب وأفراد عائلته جاء نتيجة "غارة جوية إسرائيلية مدمرة" على منزله في خان يونس.

وكان أبو حطب يقدم تقريره على الهواء مباشرة مساء الخميس خارج مستشفى ناصر في غزة، وقد كان الأخير له. عاد بعدها إلى منزله وبعد 30 دقيقة من ظهوره على الهواء قُتل في الغارة كما نقلت شبكته.

وقال البشير إن استمرار القصف الإسرائيلي أصبح لا يطاق بالنسبة لشعب غزة، مضيفًا: "نحن نموت واحدا تلو الآخر ولا أحد يهتم بنا أو بالكارثة واسعة النطاق والجريمة في غزة".

وكان آخر تقرير لأبو حطب على الهواء يتناول الغارات الجوية الإسرائيلية على أحياء خان يونس وعدد الضحايا، وفقًا لمقطع فيديو بثه التلفزيون الفلسطيني.

 







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