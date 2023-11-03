وقال بوتين، في برقية ترحيب بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى "شعوب روسيا"، اليوم الجمعة: "إن تنوع اللغات والأديان والعادات يعد الثروة الحقيقية لوطننا الأم".

وأضاف:" نحن نولى اهتماما كبيرا للحفاظ على هوية كل شعب في روسيا ومهمتنا الرئيسية المصيرية هي ضمان السلام بين القوميات والوئام في روسيا وتعزيز ثقافتنا وقيمنا التقليدية".

وتابع الرئيس الروسي: "أنا متأكد من أن جميع المحاولات الرامية إلى زرع بذور العداء وانعدام الثقة والكراهية بيننا وجميع الاستفزازات والأعمال العدوانية الموجهة ضد روسيا محكوم عليها بالفشل، لأننا شعب واحد مرتبط بتاريخ مشترك وروابط أخوية من الصداقة والتفاهم المتبادل".