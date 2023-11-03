اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 05:03 م
باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة غزة
أ ش أ

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 أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى غزة، والذى ارتفع إلى عدة آلاف جراء القصف الاسرائيلى المستمر، وإزاء الوضع الإنسانى الخطير فى غزة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة. 

ووفقا لبيان الخارجية، أدانت فرنسا أيضا الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية والذى يعتبر عملهم ضروريا للسكان المدنيين فى غزة، وكذلك على مقار وسائل الإعلام.


وأضافت الخارجية أن إطار القانون الدولى الإنسانى يفرض فى جميع الأوقات وفى جميع الأماكن مبادئ واضحة كالتمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والضرورة والتناسب، كما أن حماية المدنيين هى واجب أخلاقى والتزام دولى فى نفس الوقت، لذلك تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا الشأن


وأكدت الخارجية مجددا على ضرورة الهدنة الإنسانية كما ذكرت منذ الأيام الأولى لهذه الأحداث من أجل السماح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم والسماح بإسعاف الجرحى.


وتجدد مطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين فى غزة.

 

 







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